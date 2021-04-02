Нелегальную свалку высотой с трехэтажный дом нашли под Петербургом

На Волхонском шоссе нашли незаконную свалку. Фото: Управление Росприроднадзора по СЗФО.

Очередная незаконная свалка нашлась под Петербургом. На этот раз внимание Росприроднадзора привлекли жители Ломоносовского района Ленинградской области, которые сообщили о горах мусора на Волхонском шоссе. Приехавших на место инспекторов встретила гора отходов высотой с трехэтажный дом.

- В ходе осмотра инспекторы обнаружили на участке площадью более 10 гектаров строительные и твердые коммунальные отходы, оргтехнику, электрические провода, арматуру и т.д. Высота вала составляет около 10 метров, что сравнимо с трехэтажным домом, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Вокруг стояли поломанные березы, окруженные мешками с мусором. При этом по документам некое ООО проводит здесь рекультивацию земель. При этом необходимое для таких работ заключение экологической экспертизы у коммерсантов отсутствует. Впрочем, местные жители уверяют, что вместо рекультивации идет банальное складирование мусора.

Эксперты уже взяли пробы грунтов с полигона и проведут исследование на наличие в них тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и т.д. Начато административное расследование.