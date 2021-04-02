Температурную аномалию спрогнозировали на лето в Санкт-Петербурге

Синоптики рассказали про лето в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге только-только наступила климатическая весна, а некоторые горожане уже предвкушают летний отдых. И поскольку многие не уедут далеко из города, то всех интересует прогноз погоды на июнь, июль и август.

- По прогнозу Гидрометцентра России в июне и июле 2021 года с вероятностью около 60 % среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, - рассказали «Невским новостям» синоптики.

Для Петербурга это означает в июне: около +20,1 градуса днем и +11,4 ночью; в июле: +21,9 днем и +13,9 ночью. Но это в среднем, а отдельные дни могут быть жарче или холоднее.

Зато август отметится небольшой погодной аномалией, температура окажется на 1-2 градуса выше среднемесячной нормы, которая составляет +20 градусов днем и +12,8 ночью.

Экстремальных осадков в летние месяцы не ожидается, самым сухим должен стать июнь, а «мокрым» - август. Впрочем, пока что это долгосрочный прогноз, а его вероятность не превышает 60%. Каким именно будет лето, станет известно лишь с его приходом.