СК проверяет заброшенные баки с нефтепродуктами возле ж/д станции в Парголово

У ж/д станции в Парголово обнаружили заброшенные баки с опасными нефтепродуктами. Фото: szsut.sledcom.ru

Следователи организовали проверку после обнаружения заброшенных баков с нефтепродуктами возле железнодорожной станции в Парголово. Огромные баки кто-то давным-давно накрыл пленкой для защиты резервуара от дождя и снега. Однако спустя время она порвалась в некоторых местах. Во время половодья топливо потекло в ближайшую канаву и, соответственно, просочилось в землю. Об этом узнали экоактивисты из организации «Зеленый Фронт» и сообщили СМИ. А дальше по цепочке все дошло и до СК.

- В данный момент проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) по факту возможных нарушений, выразившихся в ненадлежащем хранении нефтепродуктов, - передает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Когда на место прибыли следователи, то увидели, что нефтепродукты уже попали в сточные воды. Специалисты установили, что резервуары принадлежат подразделению «РЖД».