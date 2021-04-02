Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-192 апреля 2021 20:42

Число больных коронавирусом сократилось на 18% за неделю в Санкт-Петербурге

26 марта инфекцию подхватили 1054 человека, а 2 апреля 860
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий

В Санкт-Петербурге снизилось число больных коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге сообщили о сокращении суточного количества зараженных коронавирусом на 18,41% по сравнению с прошлой пятницей. По данным на 2 апреля, инфекцию выявили у 860 человек, тогда как 7 дней назад, 26 марта, - у 1054. При этом за неделю слегка выросло число госпитализаций больных коронавирусом и с пневмонией – на 3,51%.

- Количество выздоровевших за сутки снизилось на 35,79% в сопоставлении с прошедшей пятницей. Снижение второй волны пандемии в городе продолжается, но медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости все еще сохраняется, - сообщается в свежем отчете экспертов при Смольном.

Число вакцинированных приближается к 400 тысячам, сейчас таковых уже чуть больше 392 тысяч. Из привитых горожан оба компонента «Спутника V» получили 289 тысяч человек. В поликлиниках остается приличный запас вакцины – 73 716 доз.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий