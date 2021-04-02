МЧС предупреждает о сильном тумане ночью 3 апреля в Ленобласти

В МЧС сообщили о грядущем тумане 3 апреля в Ленобласти. Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

В МЧС поспешили сообщить жителям Ленинградской области о грядущем тумане, который окутает 47-й регион ночью 3 апреля 2021 года. Вместе с этим спасатели напомнили простые правила, как действовать в условиях плохой видимости. Хотя, конечно, лучше всего, отказаться от поездок в неблагополучное время.

- По прогнозу метеорологов, 3 апреля, начиная с 00:03, местами в Ленинградской области ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее. В связи с этим повышается в том числе вероятность ДТП. Следует помнить, что при движении в тумане показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Что касается пешеходов, то в случае движения по краю проезжей части лучше иметь при себе на одежде светоотражающие элементы, чтобы проезжающий мимо водитель мог заметить человека.