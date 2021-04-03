Молодые руферы «оседлали» башню театра имени Миронова на Петроградке

Руферы забрались на башню театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы обсуждают в соцсетях руферов, которые забрались на башни театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Молодые люди активно прыгали по крыше и делали эффектные снимки на смартфоны. Кто-то даже отважился вставать на самый край конструкций на башне, рискуя жизнью ради фотографии.

Внимание на руферов обратил случайный прохожий на Петроградке. «Героизм» молодых людей сфотографировали и опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Их, в основном, поругали, но нашлись и заступники.

Молодые люди фотографировались и бодро прыгали по крыше. Фото: vk.com/spb_today

- Одно дело для галочки, для себя залезть, другое - махать руками, выпендриваться этим и выкладывать где только возможно. Обычное дело, пацаны хотят внимания и адреналина! - защищает руферов один из комментаторов.

- Себя не жаль, подумали бы о родителях – каково им это пережить, если свалятся, и потом старость в горе и одиночестве встречать, - ругает смельчаков ранимая женщина.

О судьбе руферов не сообщается. Судя по тому, что в криминальной сводке их нет, все закончилось благополучно.