В Петербурге почтут память жертв теракта в метро, произошедшего четыре года назад

3 апреля в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

3 апреля навсегда вписано в историю Петербурга, как дата одного из самых трагических событий в истории. Именно в этот день в 2017 году произошел теракт в метро. Тогда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт смертник подорвал себя и лишил жизни 15 человек. Спустя четыре года боль все также сильна.

- Все мы помним эти страшные события четырехлетней давности, многие потеряли близких. Трагедия объединила людей самых разных взглядов, профессий, национальностей и вероисповедания. Мы должны и дальше помогать друг другу в любых ситуациях, - отметил председатель Комитета по социальной политике Санкт Петербурга Александр Ржаненков.

Сегодня же состоятся и памятные мероприятия. Ровно в 12:00 пройдет панихида в Троице-Измайловском соборе. А через час состоится церемония возложение цветов у памятной доски, установленной на платформе станции метро «Технологический институт». Это сделано по просьбам родственников погибших.

Всех, кто собирается прийти, просят соблюдать меры санитарной предосторожности.

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