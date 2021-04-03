Новый руководитель появился у Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области

Новым главой Союза журналистов Петербурга и Ленобласти стал Андрей Радин. Фото: spbsj.ru

Новое руководство появилось у Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области. Организацию возглавил Андрей Радин, известный по работе во многих городских СМИ. С этим его поздравил губернатор.

- Поздравляю Андрея Альбертовича с избранием на столь ответственный пост. У него за плечами - огромный опыт работы на городских и федеральных телеканалах. У правительства Петербурга сложились конструктивные отношения с городскими СМИ. Они беспристрастно и открыто пишут о том, что еще нужно улучшить в городе, - заявил Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Глава города выразил надежду, что с приходом нового руководителя Союз журналистов будет еще активнее работать на благо города, освещая проблемы и события в регионе.

Вместе с избранием Радина, в состав правления СЖ вошли новые молодые журналисты различных городских СМИ.