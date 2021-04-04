Роспотребнадзор опечатал помещение «Артдокфеста» в Петербурге после жалобы борца с ЛГБТ

Что стало причиной приостановки фестиваля, пока неизвестно. Фото: Предоставлено организаторами

Гостями международного фестиваля документального кино «Артдокфест», который проходит в Петербурге 3-10 апреля (а в Москве стартовал 2 апреля), стали сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Едва в Доме кино в 18:00 начался первый кинопоказ – «Расторгуев», – как залы вознамерились опечатать.

– Сию секунду открытие «Артдокфеста» в Доме кино пытается сорвать проверка по заявлению небезызвестного Тимура Булатова (Исаева). С нами в холле – вежливая полиция и Роспотребнадзор, – сообщили в сети организаторы.

Тимур Булатов – известный анти-ЛГБТ-активист. В чем связь прав сексуальных меньшинств и санитарного благополучия петербуржцев, пока остается неизвестным: получить комментарии Роспотребнадзора «Комсомолке» на данный момент не удалось. Впрочем, судя по снимкам, кинозал был заполнен далеко не на 100 процентов.

Зрителям позволили спокойно досмотреть картину в Большом зале, а вот следующий показ – в 21:00 – уже не состоялся: залы Дома кино, в которых должен был проходить «Артдокфест», опечатали.

– 4 апреля в 18:00 мы откроем показы «Артдокфеста» в Открытой киностудии «Лендок». Очень надеемся увидеть там только зрителей, а не кого-либо еще, – сообщили организаторы. – Показы 4 апреля в Доме кино, судя по всему, отменяются. Мы будем извещать обо всем в ту же секунду, как сами получим сколько-нибудь внятную информацию.