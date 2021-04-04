Более 19,5 тысячи петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

За 24 часа тест на ковид в Петербурге сдали 19 542 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки тест на коронавирусную инфекцию в Петербурге сдали 19 542 человека. Такие данные на утро 4 апреля 2021 года приводят в региональном оперативном штабе.

– Обработано 6242 вызова по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, – добавляют в Смольном.

С начала октября 2020 года в ряды волонтеров города на Неве вступили 1463 человека, из которых 1160 прошли обучение. Они за 24 часа успели отработать 6589 заявок тех, кому нужна помощь – например, с доставкой лекарств и продуктов. Заявку на получение волонтерской помощи можно оставить по номеру горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Пожилым, одиноким и малообеспеченным многодетным в пандемию положена гуманитарная помощь: волонтеры доставляют таким горожанам продуктовые наборы. С начала октября их получили уже 203 313 петербуржцев.