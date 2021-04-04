В Петербурге появятся государственные приюты для бездомных животных

На сегодня все 17 действующих приютов Петербурга частные. Фото: "КП" Архив

Сегодня, во Всемирный день бродячих животных, правительство Петербурга объявило, что скоро в городе появятся первые государственные приюты для зверей.

– Петербург – наш общий дом. И наша задача сделать его лучше, комфортнее и безопаснее. И для людей, и для животных – наших спутников и друзей, – заявил губернатор Александр Беглов. – Петербург всегда был примером для других регионов в части гуманного отношения к животным.

В регионе работают с безнадзорными собаками – отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и выпускают обратно – последние 15 лет. За это время через руки специалистов прошли 32 000 четвероногих. В итоге их количество на улицах города удалось снизить до 5000. А в прошлом году в городе занялись и бездомными кошками.

При этом государственных приютов в Петербурге нет: все 17 действующих – частные. В них живут 2000 собак и 2000 кошек. Очевидно, что приютить всех такие организации не в силах даже при поддержке властей.

А потому в Петербурге построят еще два приюта – государственных. Для них уже подобрали потенциальные участки в Колпине, Пушкине и Красногвардейском районе. Районные администрации начали подготовку к строительству.