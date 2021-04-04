Завтра в Петербурге будет ветрено и сухо

Существенных осадков не предвидится, разве что конец дня может подпортить небольшой дождик. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасатели предупреждают петербуржцев о ветреном понедельнике, 5 апреля: новая рабочая неделя начнется с южных порывов до 15 метров в секунду.

– Уберите вещи с открытого балкона, закройте окна, машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, – советуют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегайте деревьев, мостов, линий электропередач.

Ветер до 17 метров в секунду разгуляется и в Ленобласти, он удивит жителей днем. А ночью хлопот доставит гололедица, которая еще встречается в некоторых районах региона.

Зато существенных осадков в Петербурге завтра не предвидится. Разве что конец дня может подпортить небольшой дождик.

– Облачная с прояснениями погода, – обещают в Северо-Западном Росгидромете. – Температура воздуха ночью плюс один-три градуса, днем – плюс семь-девять.