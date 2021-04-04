«Лендок» отказался от показов «Артдокфеста» из-за проверок и страха перед закрытием

Что стало причиной приостановки фестиваля, пока неизвестно. Фото: Предоставлено организаторами

О том, что кинопоказов уже точно не будет ни в Доме кино, ни в «Лендоке», организаторы международного фестиваля документального кино «Артдокфест» сообщили днем в воскресенье, 4 апреля. Вскоре ситуацию прокомментировал и «Лендок».

– В связи с проверкой Дома кино и последовавшим за ней закрытием нескольких залов, а также проверками на «Лендоке», мы приняли решение об отмене показов программы «Артдокфеста» – во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра, – сообщили в «Лендоке».

Обе площадки обещают возместить зрителям стоимость билетов на сеансы, которые были сорваны. Тем временем представители фестиваля встречают зрителей, не знающих об отмене показов, у «Лендока» на улице.

О причинах сворачивания фестиваля силами полиции и Роспотребнадзора до сих пор не сообщается. Получить комментарий Роспотребнадзора «Комсомолке» все еще не удалось.