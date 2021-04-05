МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге и Ленобласти

Сильный ветер ждут в понедельник, 5 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональные управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждают о сильном ветре, который ожидается в наступивший понедельник. Жителям регионов советуют учитывать погодную опасность и быть внимательными.

- 5 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха +5...+10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться - отмечают в экстренном ведомстве.

Кроме ветра жителей Ленинградской области поджидает и еще одна неприятность. Из-за резкого таяния льда и снега начали вскрываться реки и ручьи, что приводит к половодьям. По оценкам синоптиков, это процесс продлится до третьей декады апреля. А опасность подтопления угрожает 95 населенным пунктам региона.