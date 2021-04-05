Женщина и мужчина изнасиловали воспитателя детсада в Пушкине

В Пушкине изнасиловали 32-летнюю воспитательницу детсада. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи Пушкинского района Санкт-Петербурга разбираются в истории с изнасилованием помощницы воспитателя детского сада, о котором 32-летняя потерпевшая сообщила 4 апреля. Около 4 утра она пришла в полицию и рассказала, что на квартире в гостях над ней надругались мужчина и женщина.

- В 4:00 утра в дежурную часть обратилась женщина 1988 года рождения, с заявлением о том, что ночь, в квартире дома 22 по улице Саперная в Пушкине ее изнасиловали неизвестные по имени Алексей и Евгения, - уточняет источник «КП-Петербург».

На адрес выехал наряд полиции. Прибывшие стражи порядка задержали по подозрению в совершении преступления неработающего 47-летнего мужчину и его 41-летнюю сожительницу. Известно, что в квартире они также были в гостях.

Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Ответственность по ней - от четырех до десяти лет лишения свободы.