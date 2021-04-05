Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов России по приросту населения

Население Ленобласти выросло за счет миграции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов России, где сильнее всего увеличилось количество населения. Прибавкой смогли похвастаться далеко не все, а естественная убыль по стране за три года составила более 700 тысяч человек. Рейтинг по данным Росстата составило агентство «РИА Новости».

- За последние три года численность населения выросла в 21 российском регионе. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, - говорится в тексте исследования.

Что касается Ленинградской области, то за период 2018-2020 годов прирост населения составил 4,3%. При этом естественный прирост оказался отрицательным: - 34,1 тысячи человек. А положительный результат оказался получен за счет миграции. За указанный период в регион приехали 113,6 тысяч человек.

Общее население Ленобласти по итогам 2020 года составило 1 миллион 892 тысячи 700 человек.