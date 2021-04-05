Граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге потребовали закрасить через суд

Граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского потребовали устранить через суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Граффити с Даниилом Хармсом в Санкт-Петербурге могут уничтожить. В понедельник, 5 апреля 2021 года, Дзержинский районный суд принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по данному вопросу. Иск к ТСЖ "Маяковского 11" подала администрация Центрального района.

- Истец просит суд обязать ответчика привести общее имущество собственников помещений дома в надлежащее состояние, а именно устранить несанкционированный рисунок с Даниилом Хармсом с лицевого фасада дома 11А по улице Маяковского, - рассказала объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Изображение известного писателя на доме, где он некогда жил, появилось в начале 2016 года и было приурочено к 74-летию со дня смерти Хармса. Поэт скончался 2 февраля 1942 года. Граффити создано петербургскими художниками Пашей Касом и Павлом Мокичем.