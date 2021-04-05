Мужчину задержали за изнасилование 8-летней дочери подруги в ее день рождения в Ленобласти

Полиция Ленобласти задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали мужчину, который надругался над маленькой дочерью своей подруги прямо в ее день рождения. В воскресенье, 4 апреля 2021 года, жительница одного из домов по улице Ленина в поселке Первомайское отмечала свое 32-летние и пригласила в гости 34-летнего знакомого. Но заметила, что тот пристает к ее восьмилетней дочке.

- В 13:25 часов в полицию поступило заявление от женщины, которая рассказала, что, находившийся в гостях 34-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее восьмилетней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

К тому моменту, как полиция приехала, мужчина сбежал, однако не далеко. Его задержали неподалеку у дома, где он проживает.

Подозреваемого отправили под стражу и возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.