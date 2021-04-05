Иномарка "по-пацански" припарковалась на Лиговском проспекте в Петербурге Фото: принтскрин видео.

"Пацанскую" парковку заметили жители Санкт-Петербурга прямо в центре города. Днем в воскресенье, 4 апреля 2021 года, водитель белой иномарки устроил настоящие "выкрутасы" на Лиговском проспекте, причем, опасные для пешеходов. Видео дерзких поворотов опубликовал один из очевидцев в социальной сети.

- Как вам такая парковка на Лиговском проспекте, - поинтересовался автор видео.

На кадрах видно, как иномарка "полицейским разворотом" сменила одну полосу движения на встречную, после чего начала двигаться задним ходом через "зебру" и припарковалась перед пешеходным переходом.

- Потрясающе! Лишение прав достопочтенному джентльмену, - заявил один из петербуржцев.

Однако другие отметили, что автомобилисту грозят лишь штрафы.

- Возможно разворот в неположенном месте и точно движение задним ходом через переход, но за это не лишают.

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