Два человека серьезно пострадали при пожаре в Кудрово

Пожар возник на 10 этаже жилого дома в Кудрово. Фото: Администрация ЛО.

Серьезный пожар произошел раним утром 6 апреля на Столичной улице в Кудрово. В высотном жилом доме загорелась квартира на десятом этаже. Жильцов с этажей выше пришлось эвакуировать.

- В 06:42 поступило сообщение о пожаре. Горела обстановка в квартире многоквартирного дома на площади 10 квадратных метров .В 7:34 пожар был ликвидирован. Было спасено 20 человек, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленобласти.

На месте ЧП работали дежурные смены трех пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Они спасли жильцов 11 и 12 этажей, а также вынесли пострадавших из горевшей квартиры.

По предварительным данным, во Всеволожскую горбольницу госпитализированы два человека. Их состояние тяжелое. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причины пожара устанавливают дознаватели.