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Происшествия6 апреля 2021 9:33

Телефонные террористы требовали пять биткоинов, угрожая взорвать три бомбы в Петербурге

Мишенью оказались крупные бизнес-центры
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Бомбы искали в трех бизнес-центрах Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Телефонные террористы , угрожали взорвать офисы крупной компании, находящиеся в петербургских бизнес центрах. В качестве отступных они требовали заплатить им пять биткоинов, что в переводе на рубли превышает 22 миллиона. Всего. по словам «минеров», были заложены три взрывных устройства.

- У компании есть несколько часов на то, чтобы решить, насколько важна безопасность. Мы знаем, что вы позвоните в полицию, но если мы заметим участие полиции, мы взорвем устройство и уйдем, - говорилось в тексте сообщения, которое приводит «Мойка 78».

Персонал и сотрудников из бизнес-центров пришлось эвакуировать. Сотрудник безопасности компании совместно с правоохранительными органами проверили помещения и ничего подозрительного нигде не нашли.

Сейчас вымогателей ищут. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Криминал