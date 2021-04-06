Очевидцы: собака погибла при пожаре в Кудрово

Собака погибла и два человека пострадали при пожаре в Кудрово. Фото: vk.com/kudrovolife

Собака стала жертвой пожара на Столичной улице в Кудрово. Об этом сообщают местные жители, отреагировавшие на инцидент в соцсетях. Хозяева пса пострадали, они госпитализированы. Из гревшего здания пришлось эвакуировать два десятка жильцов.

- В Кудрово утром тушили пожар в 12-этажном доме на улице Столичной. Огонь возник в квартире на 11 этаже. По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали во Всеволожскую больницу, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

По словам очевидцев, девушка сидела в окне и кричала, прося о помощи: «Там девушка с собакой в окне была»; «Весь этаж в воде и крови. Приехали две скорые и реанимация. Думаю, именно девушка в реанимации, ибо долго в квартире она была»; «Люди живы, собака - нет. Причина пожара - электросамокат взорвался»

В МЧС уточняют, что огонь возник около 6:40, когда к ним поступил сигнал о возгорании. На место примчались дежурные подразделения трех пожарно-спасательных частей. Однако машинам мешали проехать напаркованные автомобили.