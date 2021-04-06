Пенсионер на иномарке сбил 11-летнюю девочку в Петербурге

Петербуржец сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 65-летний пенсионер на автомобиле "Форд Мондео" сбил на дороге 11-летнюю девочку. Авария произошла в 17:50 часов в понедельник, 5 апреля 2021 года, в Красносельском районе. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу, когда оказалась под колесами иномарки.

- Пенсионер ехал по Новобелицкой улице от улицы Летчика Пилютова и на пересечении со 2-й Комсомольской не уступил дорогу девочке, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пострадавшей девочке сразу вызвали карету скорой помощи, которая отвезла ее в детскую городскую больницу №1. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом костей левой стопы. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.

На место аварии приезжали сотрудники ГИБДД, Полиция проводит проверку.