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Общество6 апреля 2021 15:20

Санатории Петербурга первыми в России аккредитуют программы реабилитации после коронавируса

Город намерен развивать это направление медицинского туризма
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербургские санатории хотят зарабатывать на восстановлении пациентов после коронавируса.

Петербургские санатории хотят зарабатывать на восстановлении пациентов после коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга намерены активно развивать медицинский туризм. В том числе за счет программ по реабилитации после перенесенного коронавируса. Городские санатории и профилактории уже разработали несколько оздоровительных проектов и готовы к аккредитации со стороны Минздрава.

- Северная столица станет первым городом, на базе которого запустят пилотный проект по рецензированию и аккредитации программ восстановления для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Смольного.

В ближайшее время специалистами будет проведена оценка постковидных программ и создан реестр санаториев, чьи программы отвечают требованиям рекомендаций. После этого власти города намерены начать продвижение медицинского туризма как для российских, так и для зарубежных гостей.

- По сравнению с общей ситуацией в туриндустрии, где потери в пандемию составили до 80%, отрасль медицинского туризма пострадала лишь на 24% - отмечают в Смольном, напоминая, что Петербург имеет около 40 санаторных объектов с возможностью лечения.