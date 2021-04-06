Санатории Петербурга первыми в России аккредитуют программы реабилитации после коронавируса

Петербургские санатории хотят зарабатывать на восстановлении пациентов после коронавируса.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Власти Санкт-Петербурга намерены активно развивать медицинский туризм. В том числе за счет программ по реабилитации после перенесенного коронавируса. Городские санатории и профилактории уже разработали несколько оздоровительных проектов и готовы к аккредитации со стороны Минздрава.
- Северная столица станет первым городом, на базе которого запустят пилотный проект по рецензированию и аккредитации программ восстановления для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Смольного.
В ближайшее время специалистами будет проведена оценка постковидных программ и создан реестр санаториев, чьи программы отвечают требованиям рекомендаций. После этого власти города намерены начать продвижение медицинского туризма как для российских, так и для зарубежных гостей.
- По сравнению с общей ситуацией в туриндустрии, где потери в пандемию составили до 80%, отрасль медицинского туризма пострадала лишь на 24% - отмечают в Смольном, напоминая, что Петербург имеет около 40 санаторных объектов с возможностью лечения.