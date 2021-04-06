Четыре новые школы и три детских сада построят в Приморском районе Петербурга

Новые детские сады и школы построят в Приморском районе Петербурга в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурге строят семь новых социальных объектов: четыре школы и три детских сада. Как пояснили в Смольном во вторник, 6 апреля 2021 года, учебные заведения возводятся за счет бюджета города, а детские сады район получит от инвесторов.

- Мы продолжаем работать над ликвидацией дисбаланса между жилищной застройкой и строительством социальных объектов. Особенно это касается районов с новостройками. Там проживают очень много молодых семей с детьми. И потребность в новых школах и детских садиках высока, - отметил губернатор Александр Беглов.

Летом планируется сдать две школы на Шуваловском проспекте. Также до конца года закончат строительство школы в северо-приморской части квартала 56АБ. Каждая рассчитана на 550 учеников. Самая большая школа появится на Пригородном проспекте. В ней смогут учиться 1600 детей.

На Торфяной дороге уже закончено строительство садика на 260 мест. В апреле завершатся работы на еще одном объекте на Пригородном проспекте на 151 ребенка. Третий детский сад сдадут до конца года на Комендантском проспекте.