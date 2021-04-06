Новая партия вакцины от коронавируса доставлена в Петербург 6 апреля

В Петербург доставили почти 30 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург во вторник, 6 апреля 2021 года, доставили очередную партию вакцины от коронавируса. Это препарат "Спутник V" - 29,7 тысяч доз. Лекарство расфасовано по одной дозе в ампуле. Об этом рассказали в Смольном.

- Пандемия никуда не ушла. Самая надежная защита от коронавирусной инфекции – это социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, но в первую очередь - прививка, - в очередной раз заявил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник вновь призвал петербуржцев привиться, отметив, что только вместе горожане смогут выработать коллективный иммунитет против вируса. Также он добавил, что сам уже завершил весь цикл вакцинации и чувствует себя хорошо.

Новая партия вакцины сейчас находится на центральной фармацевтической базе Северной столицы. Вскоре препарат начнут распределять между пунктами вакцинации.