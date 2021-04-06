Пожар в коммуналке произошел на Занвеском проспекте Петербурга

Пожар произошел в жилом доме на Заневском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В жилом доме на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Возгорание началось около 16:45 часов во вторник, 6 апреля 2021 года, в доме номер 7/7. Пламя быстро заметили очевидцы и выхвали на помощь спасателей.

- В пятом часу дня поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе. В пятиэтажном здании на четвертом этаже горела пятикомнатная коммунальная квартира, - рассказали в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Когда спасатели приехали на место, огонь успел полностью охватить одну из комнат площадью в 20 квадратных метров.

- Запах гари в радиусе 350 метров. Аж до тошноты, - пожаловались в социальной сети очевидцы.

Из дома, где произошел пожар эвакуировали 20 человек, среди которых двое дети. Сообщений о пострадавших не поступало, но на место приехали две кареты скорой помощи.