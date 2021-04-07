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Авто7 апреля 2021 8:58

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда стоит менять зимнюю резину на летнюю

По словам Александра Колесова, горожан ждет еще неделя нестабильной погоды
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Менять зимнюю резину на летнюю еще немного рано.

Менять зимнюю резину на летнюю еще немного рано.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда ждать стабильного потепления и когда уже автомобилистам можно будет менять зимнюю резину на летнюю. Если в двух словах, то пока что лучше подождать.

- К выходным отрицательных температур уже быть не должно, а днем термометры покажут около +10 градусов. Но пока менять зимнюю резину на летнюю рано. В ночные часы еще прохладно. В пригородах, по Ленинградской области могут быть небольшие заморозки, плюс снег. Поэтому лучше дождаться середины месяца. Там будет уже совсем другая погода, - отметил синоптик.

Отметим, что обычно менять резину на летнюю советуют при стабильно плюсовых температурах, когда среднесуточные показания держатся на уровне +5 градусов. Это вызвано тем, что при низких температурах летние шины «дубеют» и плохо держат дорогу.

Что касается погоды на среду, 7 апреля, то днем в Петербурге ожидается до +7 градусов, но при этом синоптики прогнозируют и небольшой мокрый снег. Так что с заменой зимних колес на летние пока действительно лучше повременить.

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