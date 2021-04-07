Пять детей пропали без вести в Петербурге за сутки

В Петербурге пять детей пропали без вести за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в течение суток пропали без вести пять детей. Во вторник, 6 апреля 2021 года, в отделения полиции разных районов города поступили заявления с просьбой помочь в розыске подростков. Почти все из них ранее уже сбегали и состоят на учете в психоневрологических диспансерах.

- Две девочки, воспитанницы детского дома на Светлановском проспекте, пропали в одно время. Одной из них 17 лет, второй 16. Обе учатся на первом курсе лицея, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

13-летняя школьница ушла вечером из центра социальной помощи семьи и детям Василеостровского района. Ранее из дома никогда не уходила. Живет с мамой на Большом проспекте. Еще впервые пропала без вести 14-летняя жительница Петроградского района. Девочка рано утром ушла из центра помощи семьи на улице Большая Зеленина. О ее местонахождении ничего не известно.

Также в очередной раз пропала 17-летняя воспитанница центра помощи на Коломяжском проспекте. Ранее девочка уже убегала из дома и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.