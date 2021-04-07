Подросток пырнул ножом мальчика в лесу Ленобласти и отвел его домой

Подросток пырнул ножом школьника в лесу Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области подросток пырнул другого мальчика ножом, а когда испугался, что натворил непоправимое, отвел парнишку домой к его родителям. Вечером во вторник, 6 апреля 2021 года, 37-летняя жительница Всеволожская встретила на пороге своего окровавленного 14-летнего сына, которого привел другой 15-летний мальчик. Испуганная женщина сразу же вызвала скорую помощь.

- 15-летний парень признался, что это он ударил подростка ножом, встретив того в лесу, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Раненного мальчика экстренно госпитализировали в больницу Всеволожска. У него серьезная рана грудной клетки. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Напавшего подростка сначала доставили в отделение полиции, где опросили, а после передали в руки родителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследованием занимается следственный комитет.