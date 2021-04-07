Петербургский пенсионер получил "компенсацию" за коронавирус купюрами банка приколов

В Петербурге пенсионеру "выплатили" компенсацию за коронавирус деньгами банка приколов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 6 апреля 2021 года, полиция задержала мошенника, который выдал "компенсацию за коронавирус" пенсионеру купюрами банка приколов. Инцидент произошел еще 19 февраля. В тот день в главное управление МДВ города позвонил 67-летний мужчина и рассказал, что его обманули.

- Пострадавший пояснил, что днем к нему домой на проспекте Энтузиастов пришел незнакомый мужчина и заявил, что пенсионеру полагается компенсация за COVID-19. Гость протянул пожилому человеку конверт с деньгами и уточнил, что тот должен оплатить подоходный налог 7 тысяч рублей, что пенсионер и сделал, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда незнакомец ушел, пенсионер заметил, что в конверте обычные бумажки - 84 купюры банка приколов.

Спустя полтора месяца полицейские нашли подозреваемого по совпадению отпечатков пальцев, которые мужчина оставил на конверте. Им оказался 21-летний местный житель. Парня отправили под стражу, возбуждено уголовное дело.

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