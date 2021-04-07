Движение по КАД между Колтушским и Мурманским шоссе ограничат до конца апреля

На КАД появится еще одно "узкое" место. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

И еще одно ограничение движения на КАД Петербурга ждет водителей в ближайшее время. По информации Управления федеральных автодорог «Северо-Запад». Причем ограничения будут длительными и будут сняты только к маю.

- В связи с производством работ по замене двух деформационных швов на путепроводе через железную дорогу «Санкт-Петербург- Мга» в период с 11 по 21 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а с 22 по 30 апреля 2021 года третья и четвертая полосы, - сообщает пресс-служба дородного предприятия.

Речь идет от внутреннем кольце КАДа на участке от развязки с Колтушским до развязки с Мурманским шоссе. Вместе с перекрытиями, на свободных для движения полосах вводится ограничение скорости до 50 километров в час.

Напомним, что с 10 апреля и до конца месяца закроют одну полосу на развязке КАД с Пискаревским проспектом.