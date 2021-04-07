Полиция разыскивает человека, убившего одного мужчину и ранившего другого в Петербурге

В Петербурге объявлен план "Перехват" по поимке человека, убившего мужчину на площади Победы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает человека, который напал с ножом на двух мужчин. Инцидент произошел в три часа дня в среду, 7 апреля 2021 года, в Московском районе города. Известно, что один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

- В 15:11 в полицию Московского района поступило сообщение о ножевом ранении у дома 2 по площади Победы. На место незамедлительно прибыли полицейские. Как было установлено, один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй в тяжелом состоянии был госпитализирован, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники выяснили, что нападавший скрылся с места преступления на автомобиле. Марка и цвет транспорта не уточняется.

На данный момент в городе введет план "Перехват". Подозреваемого разыскивают.