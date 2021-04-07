Семь новых пунктов вакцинации от коронавируса откроются в Петербурге

В Петербурге откроют еще 7 пунктов вакцинации от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса. Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в среду, 7 апреля 2021 года, в планах открыть еще семь точек, где горожане смогут сделать прививку. Отмечается, что дефицита с вакциной нет.

- Поставки приходят регулярно – только за последние три дня город получил две крупных партии в количестве 74 100 доз. До конца недели ожидаем поставку около 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКороны", - рассказал чиновник.

Сейчас в Петербурге работают 134 пункта вакцинации в медучреждениях, 12 мобильных пунктов, восемь из которых в торговых центрах, два в спортивных аренах и один в Михайловском театре. Также помогают с вакцинацией 20 выездных бригад.

С начала прививочной кампании в Петербурге привились от коронавируса более 423 тысяч человек, из них более 304 тысяч завершили цикл вакцинации.