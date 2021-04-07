Снегопад обрушится на Ленобласть вечером 7 апреля

Сильный снегопад накроет Ленобласть вечером 7 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Недолго сухая погода радовала жителей Ленинградской области. МЧС предупредило, что вечером 7 апреля 2021 года на регион обрушится снегопад, который продлится всю ночь до утра 8 апреля. Сильный снег в основном ожидается на востоке, в остальных районах области возможен просто мокрый снег.

- В конце дня 7 апреля и в течение ночи 8 апреля на востоке Ленинградской области местами ожидается сильный мокрый снег. Днем все немного нормализуется, но мокрый снег периодически продолжит идти, - рассказали в МЧС региона.

Температура воздуха ночью опустится до нуля, минус 5 градусов. Днем немного потеплеет до плюс 3-8 градусов.

А 9-10 апреля в области ожидается ураганный ветер до 15-18 метров в секунду. При этом на дорогах будет сильный гололед.