Движение катеров и лодок по рекам и каналам Петербурга откроют 15 апреля

С 15 апреля открывается движение маломерных судов по рекам Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 15 апреля 2021 года откроется движение маломерных судов по рекам и каналам города. Это значит, что жители и гости Северной столицы смогут прокатиться на речном трамвайчике, лодке или катере и насладиться красотами города на Неве с воды.

- С 15 апреля будут доступны причалы на набережной Макарова, 34, проспекта Обуховской обороны, 106, Южной дороге, 12, а также спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных, - пояснили в комитете по транспорту.

Все остальные причалы будут открыты уже после 1 мая, добавили в Смольном.

Сейчас владельцы небольших судов уже могут начать планировать свою деятельность и бронировать городские причалы на специальном сайте. Отмечается, что в этом году для них изменились тарифы.