Таможенник из Ленобласти получил уголовное дело за помощь в бесплатной перевозке груза на 17 млн рублей

Инспектора таможенного поста Торфяновка обвиняют в помощи в бесплатном пересечении границы РФ. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении инспектора таможенного поста МАПП Торфяновка. Его обвиняют в том, что он пропустил на территорию России грузовик с 17 тоннами одежды без каких-либо необходимых платежей. По информации пресс-службы СЗТУ, примерная стоимость товара составляет ни много ни мало 17 миллионов рублей. Размер неуплаченных таможенных платежей тоже солидный – около 7 млн рублей.

- Водителя грузовика задержали, товары из автомобиля изъяли. После этого возбудили уголовное дело по статье за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой, - рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

А вот инспектору за превышение должностных полномочий грозит до 10 лет лишения свободы.

- Сотрудник таможенного поста выпустил автомобиль, открыв шлагбаум, и позволил беспрепятственно въехать на территорию РФ, что привело к сокрытию факта совершения правонарушения, - считают в СЗСУ на транспорте СК РФ.