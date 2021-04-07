Число больных коронавирусом выросло на 14% за неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге за неделю слегка выросло количество больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суточное количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло на 14,08% по сравнению с прошлой средой. Для наглядности, по данным Смольного, 31 марта инфекцией заболели 746 человек, тогда как 7 апреля – 851. Число госпитализаций за этот же период уменьшилось на 5,79%.

В стационарах доля тяжелобольных COVID-19 составляет 27%. На аппарате искусственной вентиляции легких сейчас находятся 178 человек.

- Распространение инфекции снижается медленно и нестабильно. Для усиления тренда на снижение заболеваемости и для предотвращения новой волны эпидемии необходима массовая вакцинация населения, - считают эксперты из Межведомственного совета по борьбе с коронавирусом при Смольном.

Число вакцинированных горожан дошло до 423,5 тысячи человек.