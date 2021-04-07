Прокуратура Петербурга требует заблокировать доступ к видео, обучающему «зацепингу» на поездах в метро

Петербургская прокуратура добивается запрета видеоролика, обучающего "зацепингу" в метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская прокуратура метрополитена требует заблокировать доступ к видеозаписи, обучающей технике «зацепинга» на поездах в подземке. Сотрудники надзорного ведомства наткнулись на опасный ролик в ходе мониторинга подозрительных сайтов в интернете. Тому, кто разместил видео в Сети, грозит уголовная или административная ответственность.

- В связи с публикацией ролика прокуратура обратилась в суд с административным заявлением, чтобы указанную информацию признали запрещенной к распространению на территории РФ, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Исковое заявление пока что рассматривают, о решении сообщат позже.