Петербуржцы жалуются на огромные трещины в асфальте у строящегося ТЦ в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга образовались две огромные трещины напротив будущего ТЦ. Фото: vk.com/primorsky.online / Максим Филюк

Жители Приморского района Санкт-Петербурга пожаловались в соцсетях на огромные трещины, появившиеся рядом со строительным забором, за которым возводят торговый центр. Пешеходы Коломяжского проспекта беспокоятся, что на месте может образоваться яма, которая утащит за собой людей. У одной из трещин пока что стоит небольшой забор. Место должны проверить специалисты Госстройнадзора.

- Строящийся ТЦ «Голливуд» у метро «Пионерская» проседает в бездну и тянет вслед за собой асфальт на Коломяжском проспекте, - написал очевидец Максим, прикрепив две фотографии с места, в сообществе «Приморский Онлайн» во «Вконтакте».

В комментариях некоторые местные жители выступили против стройки ТЦ, вспомнив, что раньше среди горожан проводили опрос, какой объект установить на месте, и в голосовании победил вариант с зеленой зоной.