Каршеринг влетел во встречный трамвай на проспекте Испытателей в Петербурге

В Петербурге каршеринг на скорости влетел во встречный трамвай. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на проспекте испытателей каршеринг влетел во встречный трамвай маршрута №55. Все произошло около 20:40 напротив корпуса №3, дома №2. Фотографии с места жесткого ДТП появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидца, до столкновения «Хендай» пробил ограду и выскочил на трамвайные пути. Судя по снимку, в результате аварии водителя зажало в автомобиле. На место происшествия прибыли все необходимые спецслужбы.

- Водителя трамвая жалко – ехал себе спокойно в парк – и тут, на тебе! – пишет один из очевидцев в комментариях.

Видеозапись аварии опубликовали в группе «Дорожный инспектор». Судя по записи с камер наблюдения, машина летела прямо на встречный трамвай и даже не пыталась увернуться от удара. В ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД, о состоянии водителя каршеринга не сообщается.