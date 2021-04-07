Сильный пожар вспыхнул в ангаре на Нефтяной дороге в Санкт-Петербурге

В Петербурге загорелся огромный ангар в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар вспыхнул в большом ангаре, находящемся на Нефтяной дороге во Фрунзенском районе в Петербурге. В 21:22 очевидцы заметили, как пламя охватило все производственно-складское здание, и тут же сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли к месту, в 21:28, и присвоили пожару повышенный ранг.

- Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. В 21:42 пожару присвоили повышенный ранг №1 БИС. В 22:17 огонь успешно локализовали. К ликвидации пожара привлекли от 7 единиц техники и 35 человек личного состава от МЧС, от РСЧС – еще 50 человек и 13 машин, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информация о пострадавших к спасателям не поступала, поэтому, скорее всего, в происшествии действительно обошлось без жертв.