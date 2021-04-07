МЧС предупреждает о сильном тумане ночью 7 апреля в Ленобласти

В МЧС предупредили о тумане ночью 7 апреля в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В МЧС выпустили штормовое предупреждение из-за сильного тумана, который нагрянет в Ленинградскую область ночью 7 апреля. Спасатели беспокоятся, что из-за неблагоприятного природного явления увеличится вероятность ДТП на дорогах 47-го региона. Видимость составит от 500 метров и менее. Туман «сползет» на Ленобласть с 01:00 по 04:00, но только в отдельных районах.

- В условиях тумана лучшего всего отложить поездку. Если такой возможности нет, то главный залог безопасной езды – значительное снижение скоростного режима. Если туман слишком густой, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться, прижавшись к правой обочине дороги, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Стоит быть внимательнее и пешеходам при выходе на край проезжей части, в таком случае необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы.