Суд Петербурга отправил в СИЗО трех полицейских-транспортников по делу о взятке

В Петербурге арестовали трех полицейских по делу о взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский районный суд отправил в СИЗО трех полицейских линейного отдела «Санкт-Петербург – Финляндский», которых обвиняют в получении взятки. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. В суде они общались неохотно, от дачи показаний отказались, виноватыми себя не считают.

- По версии следствия, трое полицейских 29 сентября прошлого года получили 150 тысяч рублей за то, что закрыли глаза на найденные у мужчины наркотики и не стали привлекать его к ответственности, - пишет «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

В следственном изоляторе полицейские просидят минимум до 5 июня 2021 года. Напомним, следователи подозревают, что стражи порядка давно отработали схему вымогательства взяток.