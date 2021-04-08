В Кудрово неадекватный водитель «Форда» протаранил машины на парковке и вылетел на ж/д дорогу

В Кудрово неизвестный "гонщик" побил несколько авто на парковке. Фото: vk.com/kudrovolife

В ночь с 7 на 8 апреля в Кудрово неадекватный водитель «Форда» протаранил припаркованные машины у дома №1 на Областной улице. После этого, по словам очевидцев, мужчина уехал вдаль. Искать его долго не пришлось – он доехал до железнодорожного переезда, свернул на пути и «нырнул» в кювет. Затем водитель бросил машину и скрылся на своих двоих.

Пострадавшие автолюбители в гневе подсчитывают стоимость будущего ремонта. Фото: vk.com/kudrovolife

- Неизвестный протаранил на машине «Форд фокус» несколько машин и попытался скрыться. Но далеко ему уехать не удалось, так как водитель был явно под действием каких-то наркотических средств или возможно в алкогольном опьянении. На месте работает ДПС! – написал один из пострадавших автолюбителей в группе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте».

Сейчас злоумышленника разыскивают. Ведется подсчет пострадавших авто.