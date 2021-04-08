В Ленинградском зоопарке родился милый барашек, похожий на плюшевую игрушку

В Ленинградском зоопарке показали барашка, родившегося у валлийской овцы. Фото: vk.com/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке представили публике маленького барашка, родившегося под Новый год. Сейчас малыш подрос и окреп. Он появился в семье валлийских овец, двух самок Бусинки и Пуговки и самца Яши. Имя первенцу еще не придумали, но красавца уже сравнивают с плюшевой игрушкой, настолько он милый и опрятный.

В будущем малыш может набрать вес до 100 кг! Фото: vk.com/spbzoopark

- Наконец-то наши посетители смогут увидеть его! Несколько дней назад детеныш вместе с мамой вернулся к своим кудрявым собратьям. Найти их можно в вольере рядом с верблюдами, - рассказывают в группе Ленинградского зоопарка во «Вконтакте».

К слову, когда барашек вырастет, то его вес может достигнуть вплоть до 100 килограммов. Пользователи Сети умилились малышу и хотят поскорее лично поглядеть за его жизнью в зоопарке.