На внутреннем кольце КАД частично перекроют движение между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной

На КАД перекроют четвертую полосу близ развязки с Мурманским шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автолюбителей предупредили о перекрытии четвертой полосы движения на внутреннем кольце КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной. Это участок от 51-го до 56-го километра трассы. На перекрытой полосе рабочие будут убирать уличный смет, то есть скопившийся мусор. На все про все уйдет шесть дней.

Участок с перекрытой полосой. Фото: "Яндекс.Карты" / ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

- В период с 8 по 13 апреля 2021 года перекроют для движения автомобильного транспорта четвертую полосу. По первой, второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что убирать смет будут в круглосуточном режиме. Всю информацию о перекрытии дорог выведут на информационное табло на трассе.