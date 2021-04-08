Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто8 апреля 2021 1:59

На внутреннем кольце КАД частично перекроют движение между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной

Четвертую полосу трассы закроют ради уборки смета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
На КАД перекроют четвертую полосу близ развязки с Мурманским шоссе.

На КАД перекроют четвертую полосу близ развязки с Мурманским шоссе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Автолюбителей предупредили о перекрытии четвертой полосы движения на внутреннем кольце КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной. Это участок от 51-го до 56-го километра трассы. На перекрытой полосе рабочие будут убирать уличный смет, то есть скопившийся мусор. На все про все уйдет шесть дней.

Участок с перекрытой полосой. Фото: "Яндекс.Карты" / ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

- В период с 8 по 13 апреля 2021 года перекроют для движения автомобильного транспорта четвертую полосу. По первой, второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что убирать смет будут в круглосуточном режиме. Всю информацию о перекрытии дорог выведут на информационное табло на трассе.

Автомобильные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области