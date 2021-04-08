Туман окутал Петербург утром 8 апреля

Туман опустился на Петербург. Фото: Петр КИБЕР

Белесая дымка окутала Петербург утром 8 апреля. Предсказание гидрометцентра сбылось, и вместе с небольшим морозцем, в город пришел туман. Впрочем, надолго он не задержится. А в течение дня над городом пройдут осадки.

- В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Утром без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит утром 0…-2, днем +4…+6 градусов. Утром на дорогах гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление в течение дня изменится мало. На 7:45 утра оно составляет 749,1 мм ртутного столба, что ниже нормы. Влажность сейчас достигает 95%, а температура воздуха держится на уровне -1,7 градуса.