Засыпанный попкорном каршеринг бросили в Василеостровском районе

У ЗСД бросили разбитый и заваленный попкорном каршеринг. Фото: vk.com/publictiktokp5

Необычный инцидент произошел с участием каршеринга в Василеостровском районе Петербурга. Здесь, неподалеку от трассы ЗСД, нашли брошенную прокатную машину. Она была разбита (что не удивительно) и вся изнутри засыпана…попкорном. Причем по окна.

- Какие-то местные питерские тиктокеры сняли каршеринг, наполнили его доверху попкорном и разбили тачку, - пишут местные жители в паблике «Подслушано в ТикТок».

Учитывая, что ответственность за арендную машину несет тот, кто взял ее в прокат последним, если он сделал это не по подельному аккаунту, то сумма штрафа от каршеринговой компании будет внушительной.

Автомобиль придется не только ремонтировать, но и отдавать на полную химчистку салона.

Пользователи соцсетей тоже оказались не в восторге от проделок тиктокеров: «Выглядит как кошачий наполнитель». Впрочем, другие признались, что не прочь найти такую машину и наесться попкорна от души.