Холодный циклон принесет мокрый снег в Петербург

Зимняя слякоть ненадолго вернется в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Холодный циклон стал причиной туманной и слякотной погоды, которая накроет Петербург в ближайшие два дня. Влияние прохладных воздушных масс уже привело к ночным заморозкам и утреннему туману, а днем в четверг синоптики и вовсе обещают снег.

- 8 апреля синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, быстро смещающегося с юго-запада на северо-восток вдоль восточных границ региона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, утром возможна гололедица, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Утром температура в городе оказалась отрицательной, а днем термометры покажут от +4 до +6 градусов, что на 1-2 градуса ниже положенных по климату значений. Атмосферное давление также окажется ниже нормы и составит 750-751 мм ртутного столба.

Примерно такую же погоду синоптики прогнозируют и на пятницу, 9 апреля.